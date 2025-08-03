У Чугуєві ліквідовують наслідки нічної атаки рф

Сьогодні вночі, 3 серпня, окупанти завдали ударів по Чугуєву на Харківщині. У місті триває відновлення пошкоджених будинків.

Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

Внаслідок обстрілів постраждали три жінки. Було зруйновано два будинки, ще десять зазнали ушкоджень. Комунальні служби міста закривають контури пошкоджених будівель.

«На місці працюють комісії з пошкодженого та знищеного майна. Вся необхідна допомога постраждалим землякам буде надана максимально оперативно», – написала Мінаєва.

Агентство Телевидения Новости