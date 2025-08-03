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Естонія встановлює додаткові бар’єри на кордоні з рф

Естонія встановлює додаткові бар’єри на кордоні з рф

Металеві ворота та бар’єри зводять на естонській частині мосту через річку Нарва, щоб посилити безпеку на прикордонному переході в разі кризової ситуації.

Про це пише ERR.

Естонсько-російський кордон проходить по середині річки Нарва, яка протікає під мостом, що з’єднує обидві країни.

На в’їзді до мосту з естонського боку встановлюють металеві ворота, а також додаткові бар’єри для пішоходів і транспорту в середній частині мосту, де розташований сам кордон.

Про модернізацію вперше оголосили в Департаменті поліції та прикордонної охорони (PPA) у липні 2024 року.

«Бар’єри допомагають запобігти силовому прориву транспортом через прикордонний контроль. Фактично, вони унеможливлюють обхід прикордонної перевірки. Приблизно п’ять років тому ми мали випадок, коли автівка з російського боку прорвалася крізь наявні бар’єри. Крім того, встановлення воріт дозволить краще реагувати на можливий міграційний сплеск на мосту. Це означає, що в разі потреби буде змога повністю закрити пункт пропуску. Завершити роботи планують до кінця вересня цього року», – сказав Антті Еенсалу, керівник пункту пропуску Нарва PPA.

Схожі бар’єри для блокування транспорту також встановлять на прикордонних пунктах Лухамаа та Коїдула на півдні Естонії. Загальна вартість робіт становитиме €2 млн.

Рух транспорту через міст припинили у 2024 році, коли російська сторона закрила свій бік для проведення ремонтних робіт.

Із листопада 2023 року на естонській частині мосту встановили бетонні блоки – так звані «зуби дракона» – та тимчасові бар’єри. Їх розмістили після того, як Росія дозволила близько 30 людям залишити країну та спробувати незаконно перетнути кордон із ЄС без належних документів.

Це збіглося з масштабною міграційною кризою у Фінляндії, через яку Гельсінкі закрила всі пункти пропуску на своєму східному кордоні з Росією. Фінська влада назвала ситуацію гібридною атакою, подібною до тієї, що спостерігалася на білоруському кордоні з Польщею, Латвією та Литвою.

Агентство Телевидения Новости

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