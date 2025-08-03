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На озері під Харковом гідроцикл врізався в жінку на надувному матраці: постраждала у важкому стані

На озері під Харковом гідроцикл врізався в жінку на надувному матраці: постраждала у важкому стані

2 серпня на озері в селищі Безлюдівка сталося зіткнення прогулянкового гідроциклу з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У результаті 33-річна пасажирка гумової «таблетки» у тяжкому стані була доставлена до лікарні. 

Поліція встановила водіїв скутерів. Це двоє 30-річних чоловіків, їх направлено на освідування. Вилучені два скутери й матрац для катання. 

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. 

Встановлюються свідки та очевидці події.

Агентство Телевидения Новости

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