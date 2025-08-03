Прокуратура показала руйнування після нічної атаки дронів на Чугуїв та Балаклію

3 серпня близько 1:00 понад десять російських безпілотників атакували місто Балаклія на Харківщині. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також уночі ворог завдав ударів безпілотниками по місту Чугуїв. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові споруди. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Попередньо встановлено, що для цих атак збройні сили рф застосували БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Ізюмської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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