Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 3 серпня. Триває 1257 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти:

Яструбщина, Велика Писарівка, Сорокине, Старикове, Бруски, Біла Береза, Хлібороб, Покровка, Бабине, Товстодубове, Бачівськ, Прогрес, Стара Гута Сумської області;Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще три бойові зіткнення тривають. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник тричі атакував позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім штурмів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Агресор 13 разів атакував позиції ЗСУ на Лиманському напрямку поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости