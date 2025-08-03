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Двох жінок госпіталізували після ДТП на Клочківській у Харкові
3 серпня, близько 16:00, у Харкові на вулиці Клочківській сталося зіткнення двох автівок – Skoda Octavia та Toyota Corolla. З місця аварії госпіталізували двох постраждалих.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Унаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки автомобілів. Вони дістали забої та порізи.
Для надання допомоги постраждалих направили до лікарні.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.