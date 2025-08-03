Поліція затримала чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові

У Харкові під час конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його. Поліція оперативно затримала нападника, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Увечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Індустріальному районі. Поліцейські встановили, що під час конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив його.

«У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез», – повідомили в прокуратурі.

Працівники поліції затримали стрілка – 44-річного підозрюваного місцевого жителя.

Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости