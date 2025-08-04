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Окупанти намагалися захопити КПП «Гоптівка» на Харківщині, – Дергачівська МВА

Окупанти намагалися захопити КПП «Гоптівка» на Харківщині, – Дергачівська МВА

Сьогодні зранку, 4 серпня, російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів захопила КПП «Гоптівка». У Дергачівській МВА спростували чутки.

Про це у Telegram написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За словами Задоренка, окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до росії.

«КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України. Дякую 58-й бригаді за оборону кордону», – написав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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