Окупанти намагалися захопити КПП «Гоптівка» на Харківщині, – Дергачівська МВА

Сьогодні зранку, 4 серпня, російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів захопила КПП «Гоптівка». У Дергачівській МВА спростували чутки.

Про це у Telegram написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За словами Задоренка, окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до росії.

«КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України. Дякую 58-й бригаді за оборону кордону», – написав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости