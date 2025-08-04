Наслідки обстрілів Харківщини за добу: дані поліції

З 3 по 4 серпня окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах Харківської області. Інформація щодо поранених не надходила.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби та безпілотники.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю цивільного підприємства, яке нині не працює.

Також у результаті обстрілу у селі Подоли пошкоджено будинок.

Агентство Телевидения Новости