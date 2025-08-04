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Жителю Харкова, який стріляв у ветерана ЗСУ, оголосили підозру у хуліганстві

Жителю Харкова, який стріляв у ветерана ЗСУ, оголосили підозру у хуліганстві

Увечері 3 серпня в Харкові біля житлового будинку стався конфлікт, під час якого 43-річний чоловік з травматичної зброї поранив ветерана ЗСУ. Підозрюваному повідомлено про підозру у хуліганстві.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«43-річному чоловікові повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, напередодні в Індустріальному районі Харкова в ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Постраждалий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу і йому встановили протез. Ветеран перебуває у лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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