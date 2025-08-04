У Німеччині вимагають скасувати соцвиплати українським біженцям

Прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Сьодер заявив, що виступає за повне скасування соціальних виплат Bürgergeld для всіх біженців з України.

Про це Маркус Сьодер заявив у неділю, 3 серпня, в ефірі німецького телеканалу ZDF, пише Bild.

«Потрібно зробити так, щоб більше не було Bürgergeld для всіх тих, хто приїхав з України», — зазначив Сьодер.

За його словами, ця вимога має стосуватися не лише тих, хто прибуде в майбутньому, а й усіх українських біженців загалом. Він додав, що має намір домогтися цього в межах коаліції. На думку Сьодера, жодна країна світу не надає таких виплат українцям, як Німеччина, що є однією з причин, чому багато з них не працюють, хоча мають добру освіту.

За офіційними даними, у 2024 році на виплати Bürgergeld іноземцям у Німеччині загалом було витрачено 22,2 мільярда євро. Із цієї суми 6,3 мільярда становили виплати громадянам України.

Сьодер також підкреслив, що його вимога виходить за межі чинної коаліційної угоди ХДС, ХСС і СДПН. Документом передбачено, що з 1 квітня 2025 року українці, які прибувають до Німеччини, можуть претендувати лише на зменшені виплати для шукачів притулку. Ті, хто прибув раніше, мають право і надалі отримувати Bürgergeld.

Водночас остаточне регулювання ще не ухвалено, і наразі навіть новоприбулі українці отримують повні виплати.

Агентство Телевидения Новости