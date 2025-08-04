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Протиповітряна оборона знешкодила над Україною 161 російський БпЛА

Протиповітряна оборона знешкодила над Україною 161 російський БпЛА

У ніч на 4 серпня, починаючи з 19:30 3 серпня, окупанти атакували Україну 162 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Гвардійське (ТОТ Криму), а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 російський БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання одного БпЛА, а також падіння збитих дронів та уламків на дев’яти локаціях на Одещині та Київщині.

Агентство Телевидения Новости

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