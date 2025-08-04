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Армія рф втратила 50 одиниць техніки та 54 солдатів на Південно-Слобожанському напрямку за добу

Армія рф втратила 50 одиниць техніки та 54 солдатів на Південно-Слобожанському напрямку за добу

На Південно-Слобожанському напрямку 3 серпня росіяни десять разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Минулої доби російські окупанти завдали шести авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ і 48 НАР, здійснили 442 обстріли позицій ЗСУ, з них 73 удари дронами-камікадзе.

З 3 по 4 серпня росіяни втратили 54 солдатів, з яких – 21 безповоротними.

Також на Південно-Слобожанському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 артилерійську систему;2 автомобілі;46 БпЛА;1 одиницю спеціальної техніки.

Знищено:

78 укриттів для особового складу;4 стартові позиції запуску БПЛА;1 місце зберігання БП.

Агентство Телевидения Новости

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