Армія рф втратила 50 одиниць техніки та 54 солдатів на Південно-Слобожанському напрямку за добу
На Південно-Слобожанському напрямку 3 серпня росіяни десять разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Минулої доби російські окупанти завдали шести авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ і 48 НАР, здійснили 442 обстріли позицій ЗСУ, з них 73 удари дронами-камікадзе.
З 3 по 4 серпня росіяни втратили 54 солдатів, з яких – 21 безповоротними.
Також на Південно-Слобожанському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
1 артилерійську систему;2 автомобілі;46 БпЛА;1 одиницю спеціальної техніки.
Знищено:
78 укриттів для особового складу;4 стартові позиції запуску БПЛА;1 місце зберігання БП.