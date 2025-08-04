П’ять разів окупанти били по Харкову минулого тижня

Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, усі обстріли були з використанням ударних БПЛА типу «Шахед» або «Молнія».

«Маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких – троє дітей. Наймолодшому – лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них – у реанімації», – зазначив Терехов.

Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.

Агентство Телевидения Новости