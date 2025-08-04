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П’ять разів окупанти били по Харкову минулого тижня
Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, усі обстріли були з використанням ударних БПЛА типу «Шахед» або «Молнія».
«Маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких – троє дітей. Наймолодшому – лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них – у реанімації», – зазначив Терехов.
Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах.
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.