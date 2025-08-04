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П’ять разів окупанти били по Харкову минулого тижня

П’ять разів окупанти били по Харкову минулого тижня

Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, усі обстріли були з використанням ударних БПЛА типу «Шахед» або «Молнія».

«Маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких – троє дітей. Наймолодшому – лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них – у реанімації», – зазначив Терехов.

Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.

Агентство Телевидения Новости

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