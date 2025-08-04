Де точилися бої на Харківщині з початку доби: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 4.08.2025 щодо російського вторгнення.

З початку цієї доби відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ.Ворог намагається просунутися в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного, а також поблизу Красного Першого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати українську оборону в районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки та Серебрянки.Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції ЗСУ в районі Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районі Торецька та Щербинівки.Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости