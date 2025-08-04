Володимир Зеленський відвідав один із медзакладів Харкова
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медзакладів Харкова, де проходять лікування та реабілітацію українські бійці після поранень.
Про це повідомляє Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.
«Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами», – зазначив Зеленський.
Також Президент відзначив й бойових медиків.
«За професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині», – резюмував Володимир Зеленський.