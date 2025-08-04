Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медзакладів Харкова, де проходять лікування та реабілітацію українські бійці після поранень.

Про це повідомляє Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

«Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами», – зазначив Зеленський.

Також Президент відзначив й бойових медиків.

«За професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині», – резюмував Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости