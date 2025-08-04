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Наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу стримав третій армійський корпус

Наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу стримав третій армійський корпус

Третій армійський корпус проводить масштабну оборонну операцію на Боровському й Лиманському напрямках.

Про це повідомляє командир корпусу Андрій Білецький.

Зазначається, що третій армійський корпус був створений навесні.

«Наш плацдарм – це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Корпус тримає близько 150 км – це приблизно 12% або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни», – командир корпусу, полковник Андрій Білецький.

За його словами, у корпусі відкриваються тисячі бойових і небойових посад: ППО, дрони, РЕБ, медицина, зв’язок, ремонт, логістика та інші критично важливі напрямки.

Агентство Телевидения Новости

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