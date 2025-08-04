Земельну ділянку по проспекту Героїв Харкова намагається повернути громаді прокуратура

Прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова звернулись до суду з позовною заявою в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки вартістю понад 4 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2004 році підприємцю передано в оренду земельну ділянку площею понад 0,2 га по проспекту Героїв Харкова.

Зазначається, що ділянку надавали для будівництва магазину продовольчих і супутніх товарів, кафе з більярдною, станції технічного обслуговування автомобілів, автомийки та для експлуатації зазначених об’єктів.

Однак орендар так і не брався до будівництва. Відсутність будь-якої господарської діяльності на ділянці свідчить про невиконання умов договору оренди, що є порушенням вимог земельного законодавства України.

Як власник землі, Харківська міська рада розраховувала на її цільове використання, забудову, належне утримання та, як наслідок, розвиток міської інфраструктури.

З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади.

Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости