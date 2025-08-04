На Харківщині протягом тижня внаслідок обстрілів постраждало 35 людей

Внаслідок обстрілів постраждали 35 людей, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дев’ятеро людей загинуло. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, троє людей постраждали.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети ЗРК С-300;▪️94 некеровані авіаційні ракети;▪️35 КАБ;▪️23 БпЛА типу «Шахед»;▪️40 БпЛА типу «Герань-2»;▪️5 БпЛА типу «Ланцет»;▪️8 БпЛА типу «Молнія»;▪️18 fpv-дронів;▪️4 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, 2 магазини, пошту, складське приміщення, 2 пожежні автомобілі, 4 цивільні автомобілі, 2 господарчі споруди, гараж.

Суттєві пошкодження – у Куп’янському районі: 3 багатоквартирні та 6 приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, 2 складські приміщення, підприємство, 2 нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари.

У місті Харків минулого тижня ворог пошкодив 3 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 4 автомобілі, нежитлову будівлю.

Підрозділи ДСНС знешкодили 425 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости