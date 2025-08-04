Президент України відвідав позиції Сил оборони Вовчанського напрямку на Харківщині

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський завітав до позицій захисників Харківщини.

Про це повідомляє офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

«Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка», – зазначив Зеленський.

«Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати», – розповів Президент.

Володимир Зеленський подякував за службу та відзначив захисників нагородами.

Агентство Телевидения Новости