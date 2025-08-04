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Президент України відвідав позиції Сил оборони Вовчанського напрямку на Харківщині

Президент України відвідав позиції Сил оборони Вовчанського напрямку на Харківщині

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський завітав до позицій захисників Харківщини.

Про це повідомляє офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

«Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка», – зазначив Зеленський.

«Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати», – розповів Президент.

Володимир Зеленський подякував за службу та відзначив захисників нагородами.

Агентство Телевидения Новости

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