Під Липцями на Харківщині Зеленський нагородив бійців 92-ї окремої штурмової бригади

Президент України зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка на Харківщині.

Про це повідомив офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

«Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги», – зазначив Зеленський.

«Обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати», – наголосив Президент.

Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

Агентство Телевидения Новости