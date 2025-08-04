Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:37
Просмотров: 38

Поліцейські припинили факт домашнього насильства у Харкові: пенсіонер скаржився на п’яного сина

Поліцейські припинили факт домашнього насильства у Харкові: пенсіонер скаржився на п’яного сина

Інспектори сектору протидії домашньому насильству припинили конфлікт та винесли терміновий заборонний припис стосовно кривдника з забороною в будь-який спосіб контактувати з постраждалим. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 2 по приїзду за адресою виклику в оселі виявили 67-річного чоловіка, який розповів, що його син, перебуваючи в нетверезому стані,  поводився агресивно та погрожував фізичною розправою.

Щодо 47-річного кривдника було винесено терміновий заборонний припис. 

Правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису.

Поліція Харківщини наголошує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 