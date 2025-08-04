Поліцейські припинили факт домашнього насильства у Харкові: пенсіонер скаржився на п’яного сина
Інспектори сектору протидії домашньому насильству припинили конфлікт та винесли терміновий заборонний припис стосовно кривдника з забороною в будь-який спосіб контактувати з постраждалим.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Поліцейські Харківського районного управління поліції № 2 по приїзду за адресою виклику в оселі виявили 67-річного чоловіка, який розповів, що його син, перебуваючи в нетверезому стані, поводився агресивно та погрожував фізичною розправою.
Щодо 47-річного кривдника було винесено терміновий заборонний припис.
Правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису.
Поліція Харківщини наголошує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.