У Харківській області росіяни вбили трьох цивільних

Сьогодні, 4 серпня, внаслідок російського удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 14:00 російський FPV-дрон влучив у мопед, що рухався дорогою у Вовчанській громаді.

«Загинули 49-річний чоловік та жінка. Її особу наразі не встановлено – тіло сильно обгоріло», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Агентство Телевидения Новости