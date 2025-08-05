Армія рф атакувала Україну 46 безпілотниками: дані Повітряних сил

У ніч на 5 серпня, починаючи з 19:00 4 серпня, рф запустила по Україні 46 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 29 БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих дронів та уламків на трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Агентство Телевидения Новости