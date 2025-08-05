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У боях на Донбасі загинув військовий з Харківської області

У боях на Донбасі загинув військовий з Харківської області

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий Дмитро Стеранчак із міста Лозова на Харківщині. Боєць служив у складі аеромобільного батальйону.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

20 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Нетайлового Покровського району Донецької області загинув солдат, стрілець-номер обслуги 3 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А1126 Дмитро Стеранчак.

Дмитро Стеранчак народився 28 серпня 1986 року в Лозовій, навчався у місцевій школі № 8, після чого здобув вищу освіту в Українському державному університеті залізничного транспорту в Харкові. Працював на залізниці в Лозовій, а згодом — зв’язківцем у Кам’янському Дніпропетровської області, де створив сім’ю та виховував сина і доньку.

У загиблого залишилися батьки, дружина, двоє дітей та молодша сестра.

Агентство Телевидения Новости

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