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Росіяни запустили по Лозовій 33 БпЛА: загинув залізничник, десятеро постраждалих

Росіяни запустили по Лозовій 33 БпЛА: загинув залізничник, десятеро постраждалих

Протягом доби обстрілів зазнали шість населених пунктів Харківської області. У результаті постраждали 10 людей, серед них – двоє дітей. Троє людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Лозова загинув 55-річний чоловік, постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець та 13-річна дівчина. У селі Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка.

По Лозовій окупанти били з 2:45 до 4:40. Армія рф атакувала місто 33 БпЛА. Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Горіли дахи депо та вокзалу.

Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед 10 постраждалих – четверо залізничників, які госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік дістав поранення склом.

У Харківському районі пошкоджено будинок та електромережі в селі Прудянка, приватний будинок в селищі Рогань та недобудований будинок в селі Циркуни.

У селі Лосівка Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Для обстрілів Харківщини окупанти застосували чотири КАБи, 35 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молнія», два FPV-дрони та один БпЛА, тип якого встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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