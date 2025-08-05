Двох окупантів після обміну кинули на фронт: обидва повторно здалися в полон на Харківщині

Двоє російських військових, яких обміняли в рамках стамбульських домовленостей у червні 2025 року як поранених, у липні знову потрапили в полон на Харківщині.

Про це повідомили у проєкті «Хочу жить».

Один із повторно полонених – Шагаа Сактаагай, уродженець Туви, який підписав контракт із міноборони рф у грудні 2024 року. Вже в січні 2025 року поранений окупант здався в полон під час штурму Вовчанська. 20 червня його повернули до росії, але замість лікування два тижні допитували. Після цього окупанта знову кинули під Вовчанськ, де 19 липня він повторно здався в полон.

Схожа історія й у 21-річного уродженця Республіки Комі Дмитра Іванова, який уклав контракт у вересні 2024 року, а вже у жовтні потрапив у полон з пораненнями. 9 червня 2025 року його обміняли, а 19 липня він вдруге потрапив у полон біля Вовчанська.

У проєкті зазначають, що російська армія після обміну одразу повертає військовополонених на фронт – без лікування чи реабілітації. Це кардинально відрізняється від практики України, де перебування в полоні є підставою для звільнення зі служби за власним бажанням.

Агентство Телевидения Новости