Військові рф посилили атаки на Харківщині: 18 штурмів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 серпня. Розпочалася 1259 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбулося дев’ять атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости