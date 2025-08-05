У Лозовій після обстрілу без світла залишилося майже 80% міста

Фахівці Лозівського високовольтного району електричних мереж та Лозівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» ліквідовують наслідки наймасованішого обстрілу Лозової з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

У результаті російської атаки було знеструмлено майже 80% споживачів.

«Фахівці обленерго одразу розпочали працювати над відновленням електропостачання: це оперативні переключення, уведення тимчасових схем живлення. В першу чергу було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам”, – розповіли енергетики.

Агентство Телевидения Новости