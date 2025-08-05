Двоє людей загинули через атаку росії на Лозову: одна з постраждалих померла в лікарні

Кількість загиблих внаслідок атаки окупантів на місто Лозова Харківської області збільшилася до двох. У лікарні померла одна з постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Четверо постраждалих залишаються в лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 5 серпня з 2:30 до 3:00 окупанти здійснили масовану атаку на Лозову із застосуванням понад 30 ударних безпілотників «Герань-2».

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. Ще десять людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – 13-річна дівчина та 14-річний хлопець.

Агентство Телевидения Новости