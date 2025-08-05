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Атака дронів рф на нафтобазу в Чугуєві: збитки довкіллю – понад 16 млн гривень

Атака дронів рф на нафтобазу в Чугуєві: збитки довкіллю – понад 16 млн гривень

У результаті удару російських безпілотників по нафтобазі в місті Чугуїв Харківської області, який стався 4 липня 2025 року, виникла масштабна пожежа. Наступного дня представники Державної екологічної інспекції у Харківській області, спільно з місцевими органами влади, обстежили об’єкт та прилеглу територію на предмет забруднення довкілля.

Про це повідомляє Державна Екологічна інспекція у Харківській області.

Під час обстеження було виявлено пошкодження частини ємностей з нафтопродуктами, а також руйнацію інших господарських споруд нафтобази. Інспекція провела розрахунок збитків, завданих повітрю внаслідок викидів забруднюючих речовин.

Сума шкоди склала 16 730 322 гривні. Матеріали передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області для подальшого розгляду.

Агентство Телевидения Новости

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