Атака дронів рф на нафтобазу в Чугуєві: збитки довкіллю – понад 16 млн гривень

У результаті удару російських безпілотників по нафтобазі в місті Чугуїв Харківської області, який стався 4 липня 2025 року, виникла масштабна пожежа. Наступного дня представники Державної екологічної інспекції у Харківській області, спільно з місцевими органами влади, обстежили об’єкт та прилеглу територію на предмет забруднення довкілля.

Про це повідомляє Державна Екологічна інспекція у Харківській області.

Під час обстеження було виявлено пошкодження частини ємностей з нафтопродуктами, а також руйнацію інших господарських споруд нафтобази. Інспекція провела розрахунок збитків, завданих повітрю внаслідок викидів забруднюючих речовин.

Сума шкоди склала 16 730 322 гривні. Матеріали передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області для подальшого розгляду.

Агентство Телевидения Новости