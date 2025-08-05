У Новобаварському районі Харкова оновлюють водоводи

Фахівці служби зовнішніх мереж комплексу «Харківводопостачання» цього року в рамках підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період замінили 740 м технічно зношених водогонів у Новобаварському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, комунальники завершують відновлювальні роботи на ділянці магістралі на вул. Скурідіна дача.

«Оновили гілку трубопроводу довжиною 180 метрів, впорядкували оглядові колодязі, встановили нове обладнання. Одночасно продовжуємо заміну 200 метрів ділянки водопроводу на вул. Фельдшерській, щоб налагодити водопостачання приватного сектору», – повідомив начальник районної служби Євген Сальков.

За його словами, перекладання аварійних і зношених водогонів ведеться по всьому району. Крім того, бригади вже замінили 51 пожежний гідрант та оновили 47 люків.

Агентство Телевидения Новости