Заради помсти «підставили» колегу: ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям із Харкова

Працівники ДБР повідомили про підозру двом колишнім співробітникам районного правоохоронного органу Харкова, які вирішили зробити з колеги-слідчої хабарницю.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Фігуранти постійно конфліктували з жінкою та вирішили інсценувати факт хабарництва з її боку. Для цього вони залучили знайомого наркозалежного чоловіка. Йому дали пакунок з марихуаною, який самі ж придбали, і наказали чекати у лісосмузі приїзду слідчо-оперативної групи.

Зловмисники зателефонували на лінію 102 та анонімно повідомили про підозрілу особу.На виклик виїхала група, до складу якої входила опонентка фігурантів. Під час огляду місця події наркозалежного чоловіка з марихуаною затримали та доставили до відділу поліції.

Після допиту його відпустили. Тоді фігуранти переказали 2 тис. грн на банківську картку наркозалежного, та з його телефону переказали ці кошти на рахунок колеги.

Потім, нібито це особисто наркозалежний, вони самостійно зателефонували на лінію 102 та повідомили, що слідча вимагала та отримала хабар аби закрити очі на пакунок з марихуаною.

Проте жінка, помітивши підозрілий грошовий переказ у 2 тис. грн, негайно звернулася до керівництва, чим фактично зірвала реалізацію злочинного плану.

У результаті дослідження зібраних доказів ДБР повідомило двом правоохоронцям про підозру у:• завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині, зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України);• незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Ці двоє осіб проходять фігурантами й в іншому провадженні за фактом збуту наркотиків злочинною організацією. Наразі обвинувальний акт щодо участі у торгівлі наркотиками перебуває у суді.

Чоловіків звільнено з правоохоронних органів. Вони перебувають під вартою у слідчому ізоляторі.

Агентство Телевидения Новости