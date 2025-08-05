Пішов у понеділок гуляти з друзями та не повернувся: на Харківщині розшукують підлітка

Співробітники відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюють місцеперебування Олександра Погребного, 2012 року народження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Мешканець села Курортне 04 серпня близько 16:00 пішов гуляти з друзями на до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 165, міцної статури, світло-русе коротке волосся, блакитні очі. Під правим оком родимкаБув одягнутий у чорні шорти, чорно-сіру футболку з написом.

У поліції наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, просимо повідомити до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефонами 102, 0953671138 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости