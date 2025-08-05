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ДТП на Харківщині: дорогу не поділили мотоцикл та мопед
Внаслідок ДТП на Харківщині в тяжкому стані перебувають водії мотоцикла та мопеду.
Про це повідомляє пресслужба поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
На Харківщині під час патрулювання території громади поліцейські стали свідками дорожньо-транспортної пригоди — зіткнення мотоцикла та мопеда.
Зазначається, що внаслідок зіткнення зазнали травм обидва водії.
Поліцейські надали домедичну допомогу постраждалим, після чого їх передали медикам.
На цей час учасники ДТП перебувають у важкому стані.