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ДТП на Харківщині: дорогу не поділили мотоцикл та мопед

ДТП на Харківщині: дорогу не поділили мотоцикл та мопед

Внаслідок ДТП на Харківщині в тяжкому стані перебувають водії мотоцикла та мопеду.

Про це повідомляє пресслужба поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

На Харківщині під час патрулювання території громади поліцейські стали свідками дорожньо-транспортної пригоди — зіткнення мотоцикла та мопеда.

Зазначається, що внаслідок зіткнення зазнали травм обидва водії.

Поліцейські надали домедичну допомогу постраждалим, після чого їх передали медикам.

На цей час учасники ДТП перебувають у важкому стані.

Агентство Телевидения Новости

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