Де атакували окупанти на Харківщині з початку доби: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 5.08.2025 щодо російського вторгнення.

З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости