Партію технічної допомоги – чотири екскаватори JCB отримало Харківобленерго

Харківські енергетики отримали чотири екскаватори-навантажувачі JCB 3CX.

Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.

Як зазначив начальник центральної транспортної служби АТ «Харківобленерго» Микола Глущенко, отримана техніка в основному призначена для виконання робіт в підрозділах, які обслуговують кабельні мережі.

«Нові екскаватори обладнані гідравлічними молотами, що спрощує роботи з твердими поверхнями. Також вони мають два ковші – великий і малий, який зручно використовувати, наприклад, для викопування траншей. Екскаватори прийшли до нас повністю укомплектованими: аптечками, вогнегасниками та обладнанням для змащування механізмів. Ми впевнені, що ця техніка дуже добре вплине на оперативність, продуктивність та ефективність виконуваних робіт», – зауважив він.

За словами Миколи Глущенка, екскаватори JCB – це достойне поповнення автопарку підприємства, адже стара спецтехніка має свій строк служби й періодично потребує оптимізації та оновлення.

Агентство Телевидения Новости