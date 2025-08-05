20 медалей вибороли Слобожанські гвардійці на змаганнях «Київ Незламний»

У столиці України відбулися змагання для ветеранів війни та діючих військовослужбовців «Київ Незламний».

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Традиційно Харківську область представила найбільша кількість учасників – 27 ветеранів з різних підрозділів Сил оборони, серед яких понад половину склали бійці саме нашої 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Учасники змагалися в особистому заліку у таких адаптивних видах спорту:

жим штанги лежачи (60 і 100 кг серед чоловіків, 30 та 50 кг серед жінок)веслування на тренажері 100 метрівейрбайку 30 ккалривок та жим гирі вагою 16 і 24 кгстрільбі з лука.

Слобожанські «Скіфи» гідно представили Харківську область. В особистому заліку команда області здобула 33 призових місця, серед яких 20 – саме у Слобожанських гвардійців:

1 місце – 7 медалей2 місце – 8 медалей3 місце – 5 медалей

Агентство Телевидения Новости