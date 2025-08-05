За кілька годин поліція розшукала зниклого 12-річного хлопця

На Харківщині поліція розшукала 12-річного хлопчика протягом кількох годин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

5 серпня близько 11:00 до відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції звернулася мешканка села Курортне Чугуївського району. Жінка повідомила, що її 12-річний син напередодні пішов гуляти з друзями та не повернувся додому.

Упродовж чотирьох годин пошуків правоохоронці встановили місцеперебування дитини. Хлопчик ховався на закинутих дачах.

Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено. Дитину повернули матері.

Поліцейські провели з жінкою профілактичну бесіду, аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям.

Агентство Телевидения Новости