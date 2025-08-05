У Харкові судитимуть чоловіка, який за гроші «допомагав» отримати водійські права

Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік запропонував «допомогу» жінці, яка хотіла отримати водійське посвідчення категорії «В».

Він пообіцяв за грошову винагороду оформити документи про проходження навчання без фактичного відвідування занять, а також вплинути на службових осіб ТСЦ МВС для успішної здачі іспиту.

Хоч сам працює інструктором з водіння, для переконливості збрехав, що є власником автошколи. А щоб остаточно «завоювати довіру», провіз жінку маршрутом, який згодом і справді випав їй на іспиті.

Під час складання іспиту в салоні навчального авто перебували адміністратор та фігурант. Останній, користуючись дубльованими педалями, фактично «здав» іспит замість клієнтки. У результаті вона отримала позитивну оцінку.

Після завершення на парковці чоловік відкрив багажник і сказав покласти туди 10 тисяч гривень — жінка виконала вказівку.

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости