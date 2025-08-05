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Ранковий авіаудар по будинку у Куп’янську: під завалами можуть перебувати люди

Ранковий авіаудар по будинку у Куп’янську: під завалами можуть перебувати люди

5 серпня з 4:30 до 5:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту.

Відбулися влучання у житловий будинок, повідомляє поліція Харківської області.

За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

Через вибух бомби сталося обвалення плит перекриття.

Зазначається, що троє цивільних – дві жінки та один чоловік – можуть залишатися під завалами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини закликає мешканців, які досі залишаються у небезпечних районах, евакуюватися.

Агентство Телевидения Новости

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