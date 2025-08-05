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Чоловіку, який стріляв у ветерана в Харкові, обрали запобіжний захід
Під варту відправили чоловіка, який вистрелив у ветерана на протезі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«5 серпня Індустріальний районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави», – йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура Харкова.
Нагадаємо, у Харкові під час конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його.