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Чоловіку, який стріляв у ветерана в Харкові, обрали запобіжний захід

Чоловіку, який стріляв у ветерана в Харкові, обрали запобіжний захід

Під варту відправили чоловіка, який вистрелив у ветерана на протезі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«5 серпня Індустріальний районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави», – йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура Харкова.

Нагадаємо, у Харкові під час конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його.

Агентство Телевидения Новости

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