У Харкові російський БпЛА влучив у АЗС: з місця удару госпіталізували жінку

5 серпня близько 21:35 військовослужбовці рф скерували ударний дрон по місту Харків. Влучання відбулось у Київському районі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок атаки поранена 20-річна жінка – відвідувачка АЗС. Її доставили до лікарні. Пошкоджена автозаправна станція.

На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група та керівництво райуправління, вибухотехніки та криміналісти.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости