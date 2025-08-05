05.08.2025 22:23
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У Харкові російський БпЛА влучив у АЗС: з місця удару госпіталізували жінку
5 серпня близько 21:35 військовослужбовці рф скерували ударний дрон по місту Харків. Влучання відбулось у Київському районі.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Внаслідок атаки поранена 20-річна жінка – відвідувачка АЗС. Її доставили до лікарні. Пошкоджена автозаправна станція.
На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група та керівництво райуправління, вибухотехніки та криміналісти.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.