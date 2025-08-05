Другое
Перейти к списку новостей
05.08.2025 22:23
Просмотров: 95

У Харкові російський БпЛА влучив у АЗС: з місця удару госпіталізували жінку

У Харкові російський БпЛА влучив у АЗС: з місця удару госпіталізували жінку

5 серпня близько 21:35 військовослужбовці рф скерували ударний дрон по місту Харків. Влучання відбулось у Київському районі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок атаки поранена 20-річна жінка – відвідувачка АЗС. Її доставили до лікарні. Пошкоджена автозаправна станція. 

На місце вибуху виїхала слідчо-оперативна група та керівництво райуправління, вибухотехніки та криміналісти.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 