Наслідки авіаудару по Куп’янську: під завалами шукають трьох людей

5 серпня близько 4:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Куп’янськ на Харківщині. Влучання зафіксовано по багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей – дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок.

Розбір завалів ускладнений через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости