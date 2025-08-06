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У Харкові сьогодні до +31: опадів не прогнозують
Погода 6 серпня на Харківщині буде спекотною: опадів не очікується, а температура сягатиме до +32 °C. У місті Харків стовпчики термометрів піднімуться до +31 °C.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
На території області у середу прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У нічний час температура коливатиметься в межах +15…+20 °C, вдень +27…+32 °C.
У Харкові вночі очікується +17…+19 °C, вдень +29…+31 °C.