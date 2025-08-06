Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 37

У Харкові сьогодні до +31: опадів не прогнозують

У Харкові сьогодні до +31: опадів не прогнозують

Погода 6 серпня на Харківщині буде спекотною: опадів не очікується, а температура сягатиме до +32 °C. У місті Харків стовпчики термометрів піднімуться до +31 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

На території області у середу прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У нічний час температура коливатиметься в межах +15…+20 °C, вдень +27…+32 °C.

У Харкові вночі очікується +17…+19 °C, вдень +29…+31 °C.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 