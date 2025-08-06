Окупанти намагаються перерізати постачання до Куп’янська: аналітик про ситуацію на фронті

Ситуація в районі Куп’янська на Харківщині залишається складною. Російські війська намагаються прорватися до міста з кількох напрямків і вже діють на його околицях.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Ситуація така, що росіяни мають вихід на околиці правобережного Купʼянська. Це вкрай негативна ситуація. Ми можемо спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь там на околицях правобережного Купʼянська», – наголосив експерт.

Експерт зазначив, що противник контролює логістичні маршрути на північ Куп’янська й намагається просунутись у бік Мирного з району Радьківки. У місті фіксують появу диверсійно-розвідувальних груп і штурмових підрозділів рф.

Коваленко також повідомив, що основна мета росіян – перерізати західні шляхи постачання через Грушівку. Водночас південні маршрути вже ускладнені – зокрема в районі Сенькового. Забезпечення можливо лише обхідними рокадними дорогами.

«Найбільша проблема полягає в тому, що вони з Радьківки намагаються вийти на Мирне. І якщо буде перерізано саме цю логістику [через Грушівку], залишиться лише південна. Але вона перерізана в районі Сенькове. І тільки рокадними дорогами може забезпечуватись Куп’янськ», — пояснив аналітик.

Аналітик підсумував, що поточна ситуація у зоні Куп’янська викликає серйозне занепокоєння.

«Оця метастаза, цей апендикс, який тут розташувався, – вона вкрай негативна. Він розростається, і якщо вчасно не реагувати, буде деструктивний наслідок. Ситуація – критична», – вважає Коваленко.

Агентство Телевидения Новости