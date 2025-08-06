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У Харкові легковик зніс стовп, є постраждалі: момент ДТП

У Харкові легковик зніс стовп, є постраждалі: момент ДТП

Сьогодні, 6 серпня близько 10:30, у Харкові на вулиці Нескорених, 7, автомобіль Skoda Superb вилетів з проїжджої частини та врізався в стовп. Від удару бетонна електроопора впала на автівку.

Про ДТП повідомляють у Telegram-каналах.

За попередніми даними, учасниками ДТП були дві автівки, обставини наразі встановлюються.

Унаслідок аварії, попередньо, постраждали троє людей.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Фото: monitor 1654 | Харків

Агентство Телевидения Новости

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