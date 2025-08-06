Смс від шахраїв нібито від Укрпошти: роз’яснення фахівців

У мережі активізувалася шахрайська схема від імені Укрпошти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Українцям надходять SMS-повідомлення нібито від «Укрпошти» з проханням підтвердити адресу доставлення замовлення, перейшовши за посиланням, яке насправді веде на фішинговий сайт.

«Це шахрайство. В АТ «Укрпошта» підтвердили, що компанія не має жодного стосунку до таких розсилок. Укрпошта не надсилає SMS із незнайомих номерів та не просить підтверджувати адресу через сторонні сайти», – наголошують в Центрі.

У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте свої персональні дані, – зазначають фахівці.

Агентство Телевидения Новости