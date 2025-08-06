У Харкові викрили двох «аграріїв»: вирощували коноплі на присадибній ділянці

У Слобідському районі поліцейські викрили двох чоловіків на вирощуванні конопель.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Працівники відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області виявили два факти незаконного вирощування нарковмісних рослин.

У ході реалізації оперативної інформації, на підставі ухвал Слобідського районного суду, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання 48-річного та 34-річного місцевих жителів.

У домоволодінні 48-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 32 кущі рослин, зовні схожих на коноплі, що були висаджені на присадибній ділянці та перебували у доглянутому стані. Крім того, в господарських приміщеннях було знайдено близько 2 кг висушеної речовини рослинного походження зеленого кольору.

Під час обшуку у 34-річного жителя району вилучено 4 кущі конопель, 2 кореневі системи, а також спеціальні ємкості, в яких вирощувались рослини. Крім того, у господарських приміщеннях виявлено дві скляні банки, три зіп-пакети та металеву коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, а також зіп-пакет із насінням.

Усі виявлені речовини вилучені та направлені на експертне дослідження.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости