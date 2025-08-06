Захист військових, які повідомляють про факти корупції: уряд підтримав законопроєкт

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який надає додаткові права та гарантії захисту для військовослужбовців, що повідомляють про факти корупції у секторі оборони.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише Судово-юридична газета.

Згідно з документом, кожен військовослужбовець отримає:

Право повідомляти про факти корупції або пов’язані з нею правопорушення до уповноважених підрозділів чи осіб;Можливість обирати зручний канал зв’язку, у тому числі — звертатися безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК);Виняток з обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

«Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску», — наголосив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости